Диагональ куба равна √1083. Найди объем куба.
Алгебра
Диагональ куба равна √1083. Найди объем куба.
Ответ(ы):
Гость:
D=a√3⇒a=√1083/3=√361⇒a=19; V=a³=19³=6859
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