Очень надо решите 2ху-хz+3уz+3хz+4ху-(ху-хz-уz)=

Алгебра
Очень надо решите 2ху-хz+3уz+3хz+4ху-(ху-хz-уz)=
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Раскроем скобки 2xy-xz+3yz+3xz-xy+xz+yz сократим одинаковые с разным знаком (-xz  +xz) и приведем подобные  5xy+4yz+3xz
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