Очень надо решите 2ху-хz+3уz+3хz+4ху-(ху-хz-уz)=
Алгебра
Очень надо решите 2ху-хz+3уz+3хz+4ху-(ху-хz-уz)=
Ответ(ы):
Гость:
Раскроем скобки 2xy-xz+3yz+3xz-xy+xz+yz сократим одинаковые с разным знаком (-xz +xz) и приведем подобные 5xy+4yz+3xz
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