Помогите! 6 класс, модули и уравнения.
Математика
Помогите! 6 класс, модули и уравнения.
Ответ(ы):
Гость:
1) y=4 2) 3x-2=2x+3 x=5 3) 9+2x=12-x 3x=3 x=1 4) 4x-7=-2x+5 6x=12 x=2
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