О.С.Э 4 класс пословицы и поговорки про моральный долг

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О.С.Э 4 класс пословицы и поговорки про моральный долг
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Взялся за гуж не говори, что не дюж Сам погибай, а товарища выручай Долг не ревёт, а спать не даёт Назвалзя груздем, полезай в кузов Кто  чувствует стыд, тот чувствует и долг Уговор дороже денег
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