О.С.Э 4 класс пословицы и поговорки про моральный долг

Гость: Гость:

Взялся за гуж не говори, что не дюж Сам погибай, а товарища выручай Долг не ревёт, а спать не даёт Назвалзя груздем, полезай в кузов Кто чувствует стыд, тот чувствует и долг Уговор дороже денег