Лесные исполины - лоси - предпочитают болотистую тайгу, где питаются сочным болотными растениями,побегами и молодыми веточками деревьев. Каким образом эти великаны передвигаются по болотистой почве?

Биология
Лесные исполины - лоси - предпочитают болотистую тайгу, где питаются сочным болотными растениями,побегами и молодыми веточками деревьев. Каким образом эти великаны передвигаются по болотистой почве?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Лось легко передвигается по мягкой почве, болотам и трясинам. Длинные ноги, строение нижних частей ног с их копытами, крепкие перепончатые растяжки между пальцами и большая упругость подошв, как и значительная сила животного, несомненно, делают его способным лучше и легче передвигаться по болотам, чем рогатый скот и лошади.
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