Падеж слов Стремя, племени, время, племя, имени, у знамени, племени, пламени.
Русский язык
Падеж слов Стремя, племени, время, племя, имени, у знамени, племени, пламени.
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Гость:
Р.п))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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