Помогите срочно пожалуйста!!! Рассчитайте массу вещества перманганата калия (KMno4) (г) ,которая необходима для приготовления 100 г водного раствора с массовой долей 0,2

Химия

Помогите срочно пожалуйста!!! Рассчитайте массу вещества перманганата калия (KMno4) (г) ,которая необходима для приготовления 100 г водного раствора с массовой долей 0,2

Автор: Гость