Помогите срочно пожалуйста!!! Рассчитайте массу вещества перманганата калия (KMno4) (г) ,которая необходима для приготовления 100 г водного раствора с массовой долей 0,2

Химия
Помогите срочно пожалуйста!!! Рассчитайте массу вещества перманганата калия (KMno4) (г) ,которая необходима для приготовления 100 г водного раствора с массовой долей 0,2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
W = m(вещества)/m(раствора) m(KMnO4) = W*m(раствора) m(KMnO4) = 0,2*100 = 20 г
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