Представьте число 150 в виде произведения нескольких множителей,среди которых ест?? отрицательные
Математика
Представьте число 150 в виде произведения нескольких множителей,среди которых ест?? отрицательные
Ответ(ы):
Гость:
(-1)*(-1)*150 = 150.............................................................
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