Спускалась спускаются в начальной форме
Русский язык
Спускалась спускаются в начальной форме
Ответ(ы):
Гость:
Спускалась спускаются Н.ф. - спускаться.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Образуйте краткие прилагательные. Поставить их в форму мужского .женского средне??о рода единственного числа крепкий энергичный стройный способн...
Математика
Русский язык
Запишите названия произведений (повестей, рассказов, басен и т. д.), состоящие толь??о из имён существительных. Укажите авторов.
Математика