Спускалась спускаются в начальной форме

Русский язык
Спускалась спускаются в начальной форме
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Спускалась спускаются Н.ф. - спускаться.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Образуйте краткие прилагательные. Поставить их в форму мужского .женского средне??о рода единственного числа крепкий энергичный стройный способн...
Ответить
Математика
Сколько бдет8+5 для 1 класса
Ответить
Русский язык
Запишите названия произведений (повестей, рассказов, басен и т. д.), состоящие толь??о из имён существительных. Укажите авторов.
Ответить
Математика
Представьте число 150 в виде произведения нескольких множителей,среди которых ест?? отрицательные
Ответить
Химия
Какой объем водорода вступает в реакцию с 10 м в кубе азота и сколько по объему аммиака образуется?
Ответить