Вопрос:Как приспособлен лист ковыля к условиям окружающей среды?
Биология
Вопрос:Как приспособлен лист ковыля к условиям окружающей среды?
Ответ(ы):
Гость:
Листья жёсткие, свёрнуты в трубку, высокие. ковыль сухолюбивое растение, ему не нужно много влаги, а ту влагу которую он потребляет он удерживает за счёт жёсткости листьев.
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