. В каких словах правописание гласных в корне слова НЕЛЬЗЯ проверить ударением? 1) ш_роховатость 2) стр_ницы 3) з_мовье 4) расск_зали 5) ст_р_жил 6) ш_рохи
Русский язык
. В каких словах правописание гласных в корне слова НЕЛЬЗЯ проверить ударением? 1) ш_роховатость 2) стр_ницы 3) з_мовье 4) расск_зали 5) ст_р_жил 6) ш_рохи
Ответ(ы):
Гость:
1, 2, 6 зИмы, скАз, стОрож - сторОжка
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