. В каких словах правописание гласных в корне слова НЕЛЬЗЯ проверить ударением? 1) ш_роховатость 2) стр_ницы 3) з_мовье 4) расск_зали 5) ст_р_жил 6) ш_рохи

Русский язык

. В каких словах правописание гласных в корне слова НЕЛЬЗЯ проверить ударением? 1) ш_роховатость 2) стр_ницы 3) з_мовье 4) расск_зали 5) ст_р_жил 6) ш_рохи

Автор: Гость