Проверочное слово к слову гласность или гластность! Проверить букву Т! Плиз, побыстрей, срочно!
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Проверочное слово к слову гласность или гластность! Проверить букву Т! Плиз, побыстрей, срочно!
Ответ(ы):
Гость:
Проверочное слово к слову «ГЛАСНЫЙ». russkiiyazyk.ru Проверочные слова. Написание слова гласный проверят родственные слова согласие, огласить. ...Следовательно, слова «гласный», « гласность» пишутся без буквы « т».
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