Рождение у кошки котят разной окраски шерсти -это проявление свойства живого: 1)н??следственности 2)развития 3)обмена веществ 4) изменчивостизменчивости
Биология
Рождение у кошки котят разной окраски шерсти -это проявление свойства живого: 1)н??следственности 2)развития 3)обмена веществ 4) изменчивостизменчивости
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