Соедините два простых предложения в сложноподчиненное с придаточным цели. 1)я да?? ему номер телефона. он должен позвонить мне завтра. 2)айжан поливает цветы каждый день.они должны скоро распуститься. 3)носите обязательно оч...

Гость: Гость:

1) Я дал ему номер телефона, чтобы он позвонил мне завтра. 2) Айжан поливает цветы каждый день, чтобы они скоро распустились. 3) Носите обязательно очки, чтобы вы не испортили зрение ещё больше. 4) Пожилой человек шел очень осторожно, чтобы не упасть. 5) Обязательно вызовите такси, чтобы вы не опоздали на поезд.