Соедините два простых предложения в сложноподчиненное с придаточным цели. 1)я да?? ему номер телефона. он должен позвонить мне завтра. 2)айжан поливает цветы каждый день.они должны скоро распуститься. 3)носите обязательно оч...
Русский язык
Соедините два простых предложения в сложноподчиненное с придаточным цели. 1)я да?? ему номер телефона. он должен позвонить мне завтра. 2)айжан поливает цветы каждый день.они должны скоро распуститься. 3)носите обязательно очки.вы можете испортить зрение еще больше. 4)пожилой человек шел очень осторожно.он боялся упасть 5)обязательно вызовите такси.вы можете опоздать на поезд
Ответ(ы):
Гость:
1) Я дал ему номер телефона, чтобы он позвонил мне завтра. 2) Айжан поливает цветы каждый день, чтобы они скоро распустились. 3) Носите обязательно очки, чтобы вы не испортили зрение ещё больше. 4) Пожилой человек шел очень осторожно, чтобы не упасть. 5) Обязательно вызовите такси, чтобы вы не опоздали на поезд.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В саду распустились розы 8 красных и 4 белых. Для букета срезали все белые и 3 красные розы. Сколько роз осталось в саду.
Математика
Математика
Математика
За 3 часа езды на легковой машине израсходовали 27 литров бензина . На сколько часов езды хватит 96 литров бензина , если расход его уменьшится на ...