ОТ КАКОГО ПРАВИТЕЛЯ НАЧИНАЕТСЯ ЦЕПЬ ПРАВЛЕНИЯ ?
История
ОТ КАКОГО ПРАВИТЕЛЯ НАЧИНАЕТСЯ ЦЕПЬ ПРАВЛЕНИЯ ?
Ответ(ы):
Гость:
В древней пусть первый князь был рюрик
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