ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ, ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНО!!! В результате действия сульфатной кислоты на смесь магния и серебра масой 5 грамм выделился водород обьемом 2,24 литра. Вычислите массовую долю серебра в смеси

Химия

ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ, ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНО!!! В результате действия сульфатной кислоты на смесь магния и серебра масой 5 грамм выделился водород обьемом 2,24 литра. Вычислите массовую долю серебра в смеси

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