17см 5мм больше или 20см
Математика
17см 5мм больше или 20см
Ответ(ы):
Гость:
17см 5мм < 20см ________________________________
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