14. Исполнитель Робот находится в центре клетчатого поля 10 х 15. Робот может выполни??ь пять команд: вправо(), влево(), вниз(), вверх() и закрасить(3). Робот выполнил алгоритм: 3333333. Какая фигура получилась? ...

Информатика

14. Исполнитель Робот находится в центре клетчатого поля 10 х 15. Робот может выполни??ь пять команд: вправо(), влево(), вниз(), вверх() и закрасить(3). Робот выполнил алгоритм: 3333333. Какая фигура получилась? A) Н; B) П; C) T; D) +.

Автор: Гость