Помогите,пожалуйста,решить старинную задачу за 6 класс: Говорит дед внукам: Вот вам 130 орехов. Разделите их на две части так,чтобы меньшая часть,увеличенная в 4 раза, равнялась большей части уменьшенной в 3 раза.Как разделит...

Математика

Помогите,пожалуйста,решить старинную задачу за 6 класс: Говорит дед внукам: Вот вам 130 орехов. Разделите их на две части так,чтобы меньшая часть,увеличенная в 4 раза, равнялась большей части уменьшенной в 3 раза.Как разделить орехи? Спасибо! Способом уравнения,обязательно

Автор: Гость