Помогите,пожалуйста,решить старинную задачу за 6 класс: Говорит дед внукам: Вот вам 130 орехов. Разделите их на две части так,чтобы меньшая часть,увеличенная в 4 раза, равнялась большей части уменьшенной в 3 раза.Как разделит...
Математика
Помогите,пожалуйста,решить старинную задачу за 6 класс: Говорит дед внукам: Вот вам 130 орехов. Разделите их на две части так,чтобы меньшая часть,увеличенная в 4 раза, равнялась большей части уменьшенной в 3 раза.Как разделить орехи? Спасибо! Способом уравнения,обязательно
Ответ(ы):
Гость:
Если с неизвестными, то меньшее количество орехов х, второе количество (130-х) , тогда составим равенство: х/4=3*(130-х) ; 12х=130-х; 13х=130; х=10(орехов) . А другое (130-х) =120(орехов) . Ответ: 10 орехов и 120 орехов.
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