Из цифр 3,6,8 составь трёхзначные числа,которые больше 620,но меньше 890.из полученных ??исел составь несколько неравенств
Математика
Из цифр 3,6,8 составь трёхзначные числа,которые больше 620,но меньше 890.из полученных ??исел составь несколько неравенств
Ответ(ы):
Гость:
1. 683, 638, 836,863.
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