Из цифр 3,6,8 составь трёхзначные числа,которые больше 620,но меньше 890.из полученных ??исел составь несколько неравенств

Математика

Из цифр 3,6,8 составь трёхзначные числа,которые больше 620,но меньше 890.из полученных ??исел составь несколько неравенств

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