На двух опытных участках высадили тюльпаны на одном 960 луковиц на другом 640 лукови??.На каждом квадратном метре высаживали одинаковае число луковиц .Площадь первого участка была на 20 м в квадрате больше чем площадь второго ....
Математика
На двух опытных участках высадили тюльпаны на одном 960 луковиц на другом 640 лукови??.На каждом квадратном метре высаживали одинаковае число луковиц .Площадь первого участка была на 20 м в квадрате больше чем площадь второго .Чему равна площадь каждого участка
Ответ(ы):
Гость:
(960-640)÷20=16(луковиц) тюльпана высаживали на 1 кв.м 960÷16=60(кв.м) площадь первого участка 640÷16=40(кв.м) плрщадь второго участка ответ: 60 кв.м S 1 участка и 40 кв.м S 2 участка
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