Қазақ тіліндегі жалғау турлері

Қазақ тiлi
Қазақ тіліндегі жалғау турлері
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жіктік, көптік, тəуелдік, септік
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Помогите пожалуйста! Нужно придумать девиз для КАДЕТОВ класс 5 "В" Кадеты-десант??кие войска. Для некоторых: Кадеты-это ученики в специальн...
Ответить
Русский язык
Проверочное слово к слову ставили помогите пожалуйста
Ответить
Математика
На двух опытных участках высадили тюльпаны на одном 960 луковиц на другом 640 лукови??.На каждом квадратном метре высаживали одинаковае число луков...
Ответить
Русский язык
Пожалуйста!!!!!!!ПОМОГИТЕ!Срочно!Составьте 5-6 предложений на тему:Вологодские кружева!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Математика
Длина отрезка LK составляет 5\3 от длины отрезка MN. Какой частью длины отрезка Lk является длина отрезка MN?
Ответить