Қазақ тіліндегі жалғау турлері
Қазақ тiлi
Қазақ тіліндегі жалғау турлері
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Жіктік, көптік, тəуелдік, септік
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