Проверочное слово к слову ставили помогите пожалуйста

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Проверочное слово к слову ставили помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ставить....................
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