Площадь прямоугольного треугольника равна 14 см квадратных. Подбери длины сторон ??бразующие прямой угол.
Математика
Площадь прямоугольного треугольника равна 14 см квадратных. Подбери длины сторон ??бразующие прямой угол.
Ответ(ы):
Гость:
4+4=8 14-8=6 правильно
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