Как строение пера птиц связано с выполнением соответствующих функций?

Биология
Как строение пера птиц связано с выполнением соответствующих функций?
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