Какой объм воздуха потребуется для сжигания 80 г фосфора сод-щего 12 процнтов приме??ей

Химия
Какой объм воздуха потребуется для сжигания 80 г фосфора сод-щего 12 процнтов приме??ей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4P + 5O2 → 2P2O5 80г — 100% х — 12% х = 9.6г примесей 80-9.6=70.4 г чистого P n(P) = 2.3 → n(O2) = 2.875 умножим моль кислорода на пять получим воздух = 14.375 умножим на газовую постоянную получим в обьеме = 14.375 • 22.4=322л
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