Какой обмен веществ у плоских веществ
Биология
Какой обмен веществ у плоских веществ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через кожу вроде. Как бы потовыделение, но это обмен веществ
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