Какой ответ будет две целых три четвертых разделить на одиннадцать плюс двадцать две целых одна тридцатая разделить на шесть минус пятьдесят три целых семьдесят семь сотых разделить на девятьнадцать

Математика

Какой ответ будет две целых три четвертых разделить на одиннадцать плюс двадцать две целых одна тридцатая разделить на шесть минус пятьдесят три целых семьдесят семь сотых разделить на девятьнадцать

Автор: Гость