Какой ответ будет две целых три четвертых разделить на одиннадцать плюс двадцать две целых одна тридцатая разделить на шесть минус пятьдесят три целых семьдесят семь сотых разделить на девятьнадцать

Математика
Какой ответ будет две целых три четвертых разделить на одиннадцать плюс двадцать две целых одна тридцатая разделить на шесть минус пятьдесят три целых семьдесят семь сотых разделить на девятьнадцать
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двенадцать целых восемдесят три девятьсотых  (12   83/900)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Изменить по числам слово мыть
Ответить
Математика
Решите пропорцию 9\x=5\15
Ответить
Окружающий мир
Часть семени в которой находится запас питательных веществ для зародыша
Ответить
Математика
3,7+(2/5-Х)=3,2 ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ
Ответить
Русский язык
Определить тип склонения существительных театр кресла занавес сцена люстра музы??а оркестр создание мелодии поля Земли
Ответить