Какой падеж слова в моей?

Русский язык
Какой падеж слова в моей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В моей - в чьей? - предложный падеж
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