Какой падеж у слов лисица,белка,мех,звери,
Алгебра
Какой падеж у слов лисица,белка,мех,звери,
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У всех этих слов Именительный падеж
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