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Какой падеж у слова коньки
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Какой падеж у слова коньки
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Именительный падеж т.к отвечает на вопрос что?
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