Как составить слова из букв n,e, v, e, s и b, a, c, k, l.

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Как составить слова из букв n,e, v, e, s и b, a, c, k, l.
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Гость:
Seven(семь) и black(черный)
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