Определите склонения существительных: На сосне и на берёзе- Бахрома: Белой пряжей Их запутала зима. И оставила Распутавать весне, Эту пряжу на берёзе И сосне срочно!!!!!пожалуйста
Русский язык
Определите склонения существительных: На сосне и на берёзе- Бахрома: Белой пряжей Их запутала зима. И оставила Распутавать весне, Эту пряжу на берёзе И сосне срочно!!!!!пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На сосне (П.п.) и на берёзе(П.п.)- Бахрома (И.п.): Белой пряжей (Т.п.) Их запутала зима (И.п.). И оставила Распутавать весне (Д.п.), Эту пряжу(В.п.) на берёзе (П.п.) И сосне (П.п.)
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