Определите склонения существительных: На сосне и на берёзе- Бахрома: Белой пряжей Их запутала зима. И оставила Распутавать весне, Эту пряжу на берёзе И сосне срочно!!!!!пожалуйста

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Определите склонения существительных: На сосне и на берёзе- Бахрома: Белой пряжей Их запутала зима. И оставила Распутавать весне, Эту пряжу на берёзе И сосне срочно!!!!!пожалуйста

Автор: Гость