Выйдя к коротышкам,Пилюлькин сказал,что Незнайка очень болен,а такой болезнью обычно болеют коротышки,которые слишком долго пробыли вдали от своих родных мест. ВОПРОС Выпишите однокоренные слова,укажите часть речи,разберите п...
Русский язык
Выйдя к коротышкам,Пилюлькин сказал,что Незнайка очень болен,а такой болезнью обычно болеют коротышки,которые слишком долго пробыли вдали от своих родных мест. ВОПРОС Выпишите однокоренные слова,укажите часть речи,разберите по составу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Болеют,болен,болезнью, каротышки, картошкам,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Срочно надо!!!Решите пожалуйста!! Задача: Длина стороны квадрата на 20 см меньше половины периметра квадрата. Найдите эту длину.
Алгебра
Математика
Английский язык
Алгебра