Выйдя к коротышкам,Пилюлькин сказал,что Незнайка очень болен,а такой болезнью обычно болеют коротышки,которые слишком долго пробыли вдали от своих родных мест. ВОПРОС Выпишите однокоренные слова,укажите часть речи,разберите п...

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Выйдя к коротышкам,Пилюлькин сказал,что Незнайка очень болен,а такой болезнью обычно болеют коротышки,которые слишком долго пробыли вдали от своих родных мест. ВОПРОС Выпишите однокоренные слова,укажите часть речи,разберите по составу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Болеют,болен,болезнью, каротышки, картошкам,
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