Как в рассказе Ребята и утята Пришвину удаётся убедить читателей в необходимости охранять природу?

Гость: Гость:

Наверное то что втор делает ребят и утят главными действующими лицами, подчеркивая, что мы живем все вместе, рядом, о совместном сосуществовании. М. Пришвин научил ребят своим рассказом не совершать бездумных поступков. Любить природу, беречь её, чутко и бережно относиться к братьям нашим меньшим, знать их жизнь и воспитать в себе готовность защищать животных и оказывать им помощь.