Как в рассказе Ребята и утята Пришвину удаётся убедить читателей в необходимости охранять природу?
Литература
Как в рассказе Ребята и утята Пришвину удаётся убедить читателей в необходимости охранять природу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное то что втор делает ребят и утят главными действующими лицами, подчеркивая, что мы живем все вместе, рядом, о совместном сосуществовании. М. Пришвин научил ребят своим рассказом не совершать бездумных поступков. Любить природу, беречь её, чутко и бережно относиться к братьям нашим меньшим, знать их жизнь и воспитать в себе готовность защищать животных и оказывать им помощь.
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