Что надо подчеркнуть ? надо подчеркнуть не с глагоми не летает не жужит жук по у??еце бежит . И горятв в глазах жука 2 блестящих огонька ,

Русский язык

Что надо подчеркнуть ? надо подчеркнуть не с глагоми не летает не жужит жук по у??еце бежит . И горятв в глазах жука 2 блестящих огонька ,

Автор: Гость