Что надо подчеркнуть ? надо подчеркнуть не с глагоми не летает не жужит жук по у??еце бежит . И горятв в глазах жука 2 блестящих огонька ,

Русский язык
Что надо подчеркнуть ? надо подчеркнуть не с глагоми не летает не жужит жук по у??еце бежит . И горятв в глазах жука 2 блестящих огонька ,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не летает,не жужжит.
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