Два бульдозера начали одновременно двигаться по дороге в противоположных направ??ениях первый бульдозера двигался со скоростью 100 метров в минуту а вторую со скоростью 80 метров в минуту На каком расстоянии друг от друга будут...
Математика
Два бульдозера начали одновременно двигаться по дороге в противоположных направ??ениях первый бульдозера двигался со скоростью 100 метров в минуту а вторую со скоростью 80 метров в минуту На каком расстоянии друг от друга будут эти машины через 10 минут если в начале движения между ними было 500 метров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500+100*10+10*80=2300
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