Два бульдозера начали одновременно двигаться по дороге в противоположных направ??ениях первый бульдозера двигался со скоростью 100 метров в минуту а вторую со скоростью 80 метров в минуту На каком расстоянии друг от друга будут...

Математика

Два бульдозера начали одновременно двигаться по дороге в противоположных направ??ениях первый бульдозера двигался со скоростью 100 метров в минуту а вторую со скоростью 80 метров в минуту На каком расстоянии друг от друга будут эти машины через 10 минут если в начале движения между ними было 500 метров

Автор: Гость