Какой порядок действий в уравнении? 51,6+(70,2-4,4*(73,73 : 7,3))*1,6

Математика
Какой порядок действий в уравнении? 51,6+(70,2-4,4*(73,73 : 7,3))*1,6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
51,6+(70,2-4,4*(73,73 : 7,3))*1,6 1)73,73:7,3=10,1 2)10,1*4,4=44,44 3)70,2-44,44=25,76 4)25,76*1,6=41,216 5)51,6+41,216=92,816
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