По этимологическому словарю иностранных слов опредилить происхождение слов сельд

Гость: Гость:

род. п. -и ж., селёдка (из *сьлдъка), впервые сельдь, Белозерск., 1497 г.; см. Срезн. III, 329. Из *сьлдь, укр. селе́дець, оселе́дець «селедка; козачий чуб», блр. селедзе́ц, польск. śledź — то же Заимств. из др.-сканд. sild, síld, др.-шв. sild «сельдь», шв. sill, норв. sil; см. Мi. ЕW 290; Сольмсен, KZ 37, 585; Торп 441; Тернквист 77 и сл.; Фальк–Торп 966. Из сканд. происходит также лит. sil̃kė, лтш. sil̨̃k̨е — то же; см. Торп, там же; Буга у Преобр. II, 274. Невероятно посредство саам. тер. sildte, вопреки Итконену (58); см. Тернквист 77 и сл. Заимствование осуществилось до ХII в.; ср. Фасмер, Zschr. f. оstеurор. Gesch. 6, 15. От *сьлдь (уменьш. *сьлдѧ, -ѧте) происходит сельдя́тка «Salmo coregonus», колымск. (Богораз), потому что эта рыба внешне немного похожа на сельдь (Богораз).