Два автомобиля от нас третью друг другу скорость одного из них 70 километров в час ??ругого 80 километров в час сейчас между ними 450 км а через сколько часов они встретятся Б если а если они после встречи каждый продолжить дви...

Математика
Два автомобиля от нас третью друг другу скорость одного из них 70 километров в час ??ругого 80 километров в час сейчас между ними 450 км а через сколько часов они встретятся Б если а если они после встречи каждый продолжить движение в том же направлении то через сколько часов после встречи расстояние между ними станет равным 300 км
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находи скорость сближения   70+80=150км/ч  между ними 450км, ищешь время встречи   450:150= 3часа   через 3 часа они встретятся б)теперь они будут ехать в разные стороны после встречи.... ищешь время, за которое они проедут 300км     300:(70+80)= 2 часа   через 2 часа расстояние будет 300км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите плиззз надо срочноооо прошууу вас ребятт с номером 451
Ответить
Математика
Пожалуйста 11 умоляю до завтра
Ответить
Обществознание
УМОЛЯЮ УМОЛЯЮ УМОЛЯЮ НОМЕР 4
Ответить
Математика
Запишите формулу числа которое а)делится на 4 б)при деление на 5 дает остаток 3
Ответить
Русский язык
Какое лексическое значение слова-дружба??
Ответить