Два автомобиля от нас третью друг другу скорость одного из них 70 километров в час ??ругого 80 километров в час сейчас между ними 450 км а через сколько часов они встретятся Б если а если они после встречи каждый продолжить дви...

Математика

Два автомобиля от нас третью друг другу скорость одного из них 70 километров в час ??ругого 80 километров в час сейчас между ними 450 км а через сколько часов они встретятся Б если а если они после встречи каждый продолжить движение в том же направлении то через сколько часов после встречи расстояние между ними станет равным 300 км

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