Два автомобиля от нас третью друг другу скорость одного из них 70 километров в час ??ругого 80 километров в час сейчас между ними 450 км а через сколько часов они встретятся Б если а если они после встречи каждый продолжить дви...
Математика
Два автомобиля от нас третью друг другу скорость одного из них 70 километров в час ??ругого 80 километров в час сейчас между ними 450 км а через сколько часов они встретятся Б если а если они после встречи каждый продолжить движение в том же направлении то через сколько часов после встречи расстояние между ними станет равным 300 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находи скорость сближения 70+80=150км/ч между ними 450км, ищешь время встречи 450:150= 3часа через 3 часа они встретятся б)теперь они будут ехать в разные стороны после встречи.... ищешь время, за которое они проедут 300км 300:(70+80)= 2 часа через 2 часа расстояние будет 300км
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