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Пожалуйста 11 умоляю до завтра
Математика
Пожалуйста 11 умоляю до завтра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
750 метров он прошёл 40*10 и70*5
Спасибо
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