Как пишется не со словами: (не) умевший, (не) умолкающем, (не) кончивший, (не) служивший, (не) избравший, (не) делавший, (не) занятые, (не) вылившихся, (не) знавшие, (не) получавшие Слитно или раздельно помогите пожалуйста

Русский язык
Как пишется не со словами: (не) умевший, (не) умолкающем, (не) кончивший, (не) служивший, (не) избравший, (не) делавший, (не) занятые, (не) вылившихся, (не) знавшие, (не) получавшие Слитно или раздельно помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Частицу не следует писать СЛИТНО с причастиями в трех случаях: - если причастие было образовано от глагола, который не употребляется в речи без частицы «не». Например: ненавидящий, недомогающий, негодующий.  - если причастие образовалось от глаголов, которые имеют приставку недо- . Например: недосчитавшийся, недопонятый, недолюбленный. Пример предложения:  - если причастие является полным страдательным, либо же действительным и не имеет при этом зависимых слов. Например: невыполненное задание, невычитанная рукопись, непрочитанная книга, надвигающаяся гроза.  СЛЕДОВАТЕЛЬНО ВСЕ СЛИТНО
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогиииииите очень очень надо!!!!
Ответить
Алгебра
РЕШИТЕ НЕРАВЕНСТВО 2^2x+1-5*2^x+2>0
Ответить
Қазақ тiлi
Напишите ответ Көрінеді көзіңе Естледі өзіңе Егер қолыңмен жазсаң Егер аузыңмен айтсаң
Ответить
Химия
Помогите пожалуйста и объясните как решить
Ответить
Алгебра
Выписать переменные x1+x2+2x3+3x4=1 3x1-x2-x3-2x4=-4 2x1+3x2-x3-x4=-6 X1+2x2+3x3-x4=-4
Ответить