Как пишется не со словами: (не) умевший, (не) умолкающем, (не) кончивший, (не) служивший, (не) избравший, (не) делавший, (не) занятые, (не) вылившихся, (не) знавшие, (не) получавшие Слитно или раздельно помогите пожалуйста

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Частицу не следует писать СЛИТНО с причастиями в трех случаях: - если причастие было образовано от глагола, который не употребляется в речи без частицы «не». Например: ненавидящий, недомогающий, негодующий. - если причастие образовалось от глаголов, которые имеют приставку недо- . Например: недосчитавшийся, недопонятый, недолюбленный. Пример предложения: - если причастие является полным страдательным, либо же действительным и не имеет при этом зависимых слов. Например: невыполненное задание, невычитанная рукопись, непрочитанная книга, надвигающаяся гроза. СЛЕДОВАТЕЛЬНО ВСЕ СЛИТНО