Помогите пожалуйста и объясните как решить

Химия
Помогите пожалуйста и объясните как решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Fe2O3 + Al = 2Fe + Al2O3  Это реакция замещения. Так как алюминий оттесняет оксид железа и забирает себе кислород. 2. С + O2 = CO2 (углекислый газ) Это реакция соединения. Ну тут понятно, углерод соединяется с кислородом и получается углекислый газ.  3. 2СO + 2O2 = 3CO2 Это реакция замещения. 4. P + S = PS  Это реакция соединения. 5. 2KMnO4 ---K2MnO4 + MnO2 + O2 Это реакция разложения. 6.  2Al +  6HCl = 2AlCl3 + 3H2 Это реакция замещения. 7. Mg(OH)2+2HCl=MgCl2+2H2O Это реакция обмена. 
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