Помогите!! Катер имеет собственную скорость 15км/ч он проплыл 2 часа по течению реки,и 3 часа против течения.какое расстояние проплыл катер за то время,если скорость реки 2км/час?
Математика
Помогите!! Катер имеет собственную скорость 15км/ч он проплыл 2 часа по течению реки,и 3 часа против течения.какое расстояние проплыл катер за то время,если скорость реки 2км/час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15+2=17 км/час скорость катера по течению 15-2=13 км/час скорость катера против течения 17*2=34 км проплыл катер по течению 13*3=39 км проплыл катер против течения 34+39=73 км проплыл катер за все время
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
4.ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ КУПИЛИ КОНФЕТЫ ДВУХ СОРТОВ: 3 КГ КАРАМЕЛИ ??О 65 Р ЗА 1 КГ И 2 КГ ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ.НАЙДИТЕ ЦЕНУ ШОК. КОНФЕ...
Другие предметы
Помогите отгадать загадку в одном доме жили 7 девочк одна девочка поливала цветы 2 мылась 3 готовила домашние задания 4 игра в шахматы 5 гуляла 6 и...
Литература