Помогите!! Катер имеет собственную скорость 15км/ч он проплыл 2 часа по течению реки,и 3 часа против течения.какое расстояние проплыл катер за то время,если скорость реки 2км/час?

Математика
Помогите!! Катер имеет собственную скорость 15км/ч он проплыл 2 часа по течению реки,и 3 часа против течения.какое расстояние проплыл катер за то время,если скорость реки 2км/час?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15+2=17 км/час скорость катера по течению 15-2=13 км/час скорость катера против течения 17*2=34 км проплыл катер по течению 13*3=39 км проплыл катер против течения 34+39=73 км проплыл катер за все время
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