Составить столбчатую диаграмму по здоровому образу жизни в семье. (не менее 5 пози??ий) ПЖ ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО

Математика
Составить столбчатую диаграмму по здоровому образу жизни в семье. (не менее 5 пози??ий) ПЖ ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вся семья должна правильно питаться, все из семьи должны заниматься зарядкой по утру, заниматься спортом  гулять на улице, не сидеть дома
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