Помогите пожалуйста... как дабывают пищу в пустыне?

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В пустыне трудно найти еду.Распределите еду с самого начала. Не ешьте ничего в течение первых 24 часов и не ешьте до тех пор, пока у вас не будет воды. Природные источники: 1. В пустыне редко можно встретить животных. Крыс и ящериц можно встретить у источников воды, и они могут составлять вашу единственную пищу. Парнокопытных животных можно встретить в пустыне, но к ним трудно подойти. Наиболее распространенными животными являются грызуны (крысы), кролики, шакалы, змеи и ящерицы, которых обычно можно встретить около кустарников или воды. На камнях и в кустах ищите песочных улиток. 2. В пустыне можно встретить и некоторых птиц. Попробуйте поцеловать тыльную сторону своей ладони, издавая звук при всасывании, чтобы привлечь их. На некоторых озерах в пустыне были замечены песчаные тетерева, дрофы, пеликаны и даже чайки. Используйте ловушки или крючок и хорошенько постарайтесь их поймать. 3. Обычно там, где есть вода, есть и растения. Многие пустынные растения выглядят высохшими и неаппетитными. Ищите на них мягкую часть, которая съедобна. Пробуйте все мягкие части, растущие на поверхности земли, — цветы, плоды, семена, молодые побеги и кору. В некоторые времена года можно найти семена трав или стручки. Эти стручки растут на деревьях акации, которые часто колючи и похожи на москитовое дерево или «кошачий коготь» (cat claw), растущие на юго-западе США. Встречается колючая груша (разновидность кактуса), родиной которой являются Северная и Южная Америка, она часто встречается в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в австралийских пустынях. 4. Вся трава является съедобной, но некоторые ее виды, растущие в Сахаре или Гоби, невкусны и непитательны. Пробуйте любое растение, которое найдете, это не смертельно. В северной части Африки, Юго-Западной Азии и некоторых частях Индии и Китая могут попадаться финики.