Составьте и запишите словосочетания по схеме прил+сущ выбирая наиболее близкое п?? смыслу прилагательное для каждого сущ. Прилагательные- Грозный угрожающий зловещий. Существительные- крик жест взгляд вид фигура

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Составьте и запишите словосочетания по схеме прил+сущ выбирая наиболее близкое п?? смыслу прилагательное для каждого сущ. Прилагательные- Грозный угрожающий зловещий. Существительные- крик жест взгляд вид фигура

Автор: Гость