Синтактический разбор предложения. Коля начал читать интересный рассказ
Русский язык
Синтактический разбор предложения. Коля начал читать интересный рассказ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коля-сущ.,подчеркивается одной линией Начал читать-составной глагол,подчеркивается двумя линиями интересный-прил,волнистой рассказ-дополнение,подчеркивается пунктиром,т.е - - -
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