-145+(-145+335)*2= ???????
Математика
-145+(-145+335)*2= ???????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-145-145*2+335*2=-145(1+2)+335*2=-145*3+670=-435+670=235
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