10 предложений о Российской природе
Литература
10 предложений о Российской природе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Российская природа красива во всех временах года. осенью она сбрасывает с деревьев листья. зимой очень много снега и это так красиво. весной на деревьях расцветает листва. летом летают бабочки и различные насекомые. поют птички. если съездить в лес, то можно повидать лесных животных. также в лесу много ягод и грибов. собирай ни хочу. в полях цветут лечебные травы, а также ты можешь покупаться в лечебных травах, и ни разу не заболеешь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В школе n39 на первом этаже расположен бассейн. Длина бассейна составляет 15 метров, ширина - 10 метров, а глубина - 2 метра. Какой обьем воды нужн...
Английский язык
Ответьте на вопросы. What have you got in your school bag? What have you got on your desk? What has your friend got on his/her desk?
Обществознание
Алгебра