10 предложений о Российской природе

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10 предложений о Российской природе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Российская природа красива во всех временах года. осенью она сбрасывает с деревьев листья. зимой очень много снега и это так красиво. весной на деревьях расцветает листва. летом летают бабочки и различные насекомые. поют птички. если съездить в лес, то можно повидать лесных животных. также в лесу много ягод и грибов. собирай ни хочу. в полях цветут лечебные травы, а также ты можешь покупаться в лечебных травах, и ни разу не заболеешь.
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